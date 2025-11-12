حزب الله يحيي الذكرى السنوية الأولى لشهادة الرمز الإعلامي الشجاع القائد الحاج محمد عفيف النابلسي ورفاقه باحتفال تكريمي يوم الاثنين في 17 تشرين الثاني في قاعة مجمع الإمام المجتبى (ع) والذي سيتحدث خلاله سماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم