السبت   
   21 06 2025   
   25 ذو الحجة 1446   
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    القوات المسلحة اليمنية: المعركة هي معركة الأمة بكلها والنجاة للأمة والعزة والنصر في التحرك في الجهاد في سبيل الله تعالى