اليونيسف: عراقيل الاحتلال الإسرائيلي تهدّد حياة آلاف الأطفال الرضّع في غزة

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الثلاثاء، من “استمرار العراقيل التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على إدخال المواد الحيوية المنقذة لحياة الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية حاد في قطاع غزة”.

وقال المتحدث الرسمي باسم المنظمة، ريكاردو بيريس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن “938 ألف عبوة من حليب الرضّع الجاهز للاستخدام ما تزال محتجزة منذ شهر آب/أغسطس الماضي”، محذرًا من أن “هذا التأخير يهدّد حياة آلاف الأطفال الرضّع في القطاع”.

وأضاف بيريس أن “القيود المفروضة على دخول المواد الإنسانية الأساسية، مثل أطقم الولادة والثلاجات العاملة بالطاقة الشمسية وقطع الغيار والمولدات ومواد تنقية المياه، تعيق بشكل كبير جهود المنظمات الإنسانية في تلبية الاحتياجات العاجلة للسكان”.

وأشار المتحدث إلى أن “حجم المساعدات التي تصل إلى غزة شهد زيادة محدودة خلال الأسابيع الأخيرة”، موضحًا أن “5500 شاحنة دخلت القطاع بين 12 تشرين الأول/أكتوبر الماضي و10 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، إلا أن العديد من الإمدادات الضرورية ما تزال ممنوعة من الدخول”.

ولفت المتحدث إلى أن “المنظمة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركاء محليين، تمكّنت من إدخال مليون جرعة لقاح لحماية الأطفال من أمراض شلل الأطفال والحصبة والالتهاب الرئوي، وإطلاق حملة تطعيم تستهدف أكثر من 40 ألف طفل دون سن الثالثة، ممن حُرموا من اللقاحات الروتينية خلال العامين الماضيين بسبب الحرب”.

وأضاف أن “الحملة، التي بدأت الأحد الماضي، نجحت في يومها الأول بتطعيم نحو 2400 طفل”، مشيرًا إلى أنها “ستُنفّذ على ثلاث مراحل تمتد حتى كانون الثاني/يناير المقبل، عبر 149 مرفقًا صحيًا و10 وحدات متنقلة، وبمشاركة 450 عاملًا صحيًا تم تدريبهم مسبقًا من قبل يونيسف”.

وشدّد المتحدث على أن “تحسين الوضع الإنساني في غزة يتطلّب تسهيل دخول جميع المواد الأساسية من دون تأخير”، مؤكدًا أن “استمرار تدفّق المساعدات هو السبيل الوحيد لإنقاذ حياة الأطفال وإعادة الأمل إليهم”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام