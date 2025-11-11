الثلاثاء   
   11 11 2025   
   20 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 23:17
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزارة الصحة في غزة: نقص الإمكانيات الطبية والأدوات المساندة يزيد من معاناة الجرحى مبتوري الأطراف

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة حلحول شمال الخليل بالضفة المحتلة

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة حلحول شمال الخليل بالضفة المحتلة

      طهران: حوار حكومي وبرلماني حول التنمية وسياسات البلاد

      طهران: حوار حكومي وبرلماني حول التنمية وسياسات البلاد

      وزارة الصحة في غزة: 6 آلاف حالة بتر أطراف مسجلة لدينا بحاجة إلى برامج تأهيل عاجلة وطويلة الأمد

      وزارة الصحة في غزة: 6 آلاف حالة بتر أطراف مسجلة لدينا بحاجة إلى برامج تأهيل عاجلة وطويلة الأمد