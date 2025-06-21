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   21 06 2025   
   25 ذو الحجة 1446   
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    اقتصاد

    نائب المدعي العام في يزد الايرانية: اعتقال جاسوس أجنبي بعدما زوّد الموساد بمعلومات عن مراكز حساسة بما في ذلك إحداثيات أنظمة دفاع جوي