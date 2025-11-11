الثلاثاء   
   11 11 2025   
   20 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 16:34
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الشيخ قاسم: قوات الاحتلال استقرت في الشريط الحدودي حتى خرجت صاغرة عام 2000 بفعل المقاومة وتضحيات الاستشهاديين

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الشيخ قاسم: نتمنى دائما أن يكون أي أحد بمقدوره أن يدافع عن البلد وأن يكون في المواقع الأمامية ونحن معه ونؤيده

      الشيخ قاسم: نتمنى دائما أن يكون أي أحد بمقدوره أن يدافع عن البلد وأن يكون في المواقع الأمامية ونحن معه ونؤيده

      الشيخ قاسم: الجيش اللبناني هم أبناء وطننا ونحن رابحون بوجوده على الحدود ليقاتل العدو الإسرائيلي ويخرجه من أرضنا

      الشيخ قاسم: الجيش اللبناني هم أبناء وطننا ونحن رابحون بوجوده على الحدود ليقاتل العدو الإسرائيلي ويخرجه من أرضنا

      الشيخ قاسم: ما كانت تقوم به المقاومة هو تضحية كبيرة جدا نيابة عنها وعن الآخرين ولا نمن على أحد

      الشيخ قاسم: ما كانت تقوم به المقاومة هو تضحية كبيرة جدا نيابة عنها وعن الآخرين ولا نمن على أحد