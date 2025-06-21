السبت   
   21 06 2025   
   25 ذو الحجة 1446   
   بيروت 16:16
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    كتائب القسام: إننا في غزة ثغر الإسلام المتقدّم في مواجهة الصهيونية على العهد بإذن الله لن يضرنا من خذلنا ولا ما أصابنا من لأواء