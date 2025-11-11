موسكو تعلن إحباط محاولة أوكرانية – بريطانية لاختطاف مقاتلة “ميغ-31”

أفادت وكالة “تاس” الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أحبط عمليةً استخباراتية لأوكرانيا كانت تهدف إلى اختطاف طائرة مقاتلة من طراز “ميغ-31” القادرة على حمل صاروخ “كينجال” الفرط صوتي.

وقال الجهاز في بيان، إن مديرية الاستخبارات الرئيسية، بوزارة الدفاع الأوكرانية، وبإشراف بريطاني مباشر، خططت لعملية تجنيد طيارين روس مقابل رشوى بلغت 3 ملايين دولار، بهدف اختطاف المقاتلة الروسية ونقلها إلى خارج البلاد.

كما أوضح البيان، أنّ ضباط الاستخبارات الأوكرانية تواصلوا مع عدد من الطيارين الروس وعرضوا عليهم مبالغ مالية ضخمة مقابل تنفيذ العملية، إلا أن جهاز الأمن الفيدرالي تمكن من كشف المخطط وإحباطه بالكامل قبل تنفيذه.

وأضاف البيان أن أوكرانيا وبريطانيا كانتا تستعدان لـ “استفزاز واسع النطاق باستخدام المقاتلة الروسية بعد اختطافها”، لولا أن تم إفشال المخطط.

كما نشر الجهاز تسجيلاً صوتياً يوثّق جزءاً من محادثة بين ضابط مخابرات أوكراني وطيار روسي، خلال محاولة التجنيد الفاشلة.

المصدر: وكالات