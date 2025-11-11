الثلاثاء   
   11 11 2025   
   20 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 04:53
    عاجل

    مصادر فلسطينية: العدو الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف لمبان سكنية في المناطق الشرقية لجباليا شمال قطاع غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار : جيش العدو نفذ تفجيرين في منطقة “الخانوق” في بلدة عيترون جنوبي لبنان

      وكالة أسيوشيتد برس الأمريكية: شركات الطيران الأمريكية ألغت أكثر من 2200 رحلة جوية أمس الإثنين

      وزارة الخارجية الأمريكية: الوزير روبيو بحث مع نظيره التركي وقف إطلاق النار في غزة والخطوات التالية لضمان الاستقرار

