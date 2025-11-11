الثلاثاء   
   11 11 2025   
   20 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 03:20
    مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تشعل النيران في أراضي محيط الجدار الفاصل في قرية عربونة شرق مدينة جنين شمال الضفة الغربية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وكالة أسيوشيتد برس الأمريكية: شركات الطيران الأمريكية ألغت أكثر من 2200 رحلة جوية أمس الإثنين

      وزارة الخارجية الأمريكية: الوزير روبيو بحث مع نظيره التركي وقف إطلاق النار في غزة والخطوات التالية لضمان الاستقرار

      مركز غزة لحقوق الإنسان: الشتاء يهدد حياة النازحين في غزة ونحو مليوني فلسطيني يعيشون كارثة إنسانية تتفاقم مع اقتراب الفصل

