الثلاثاء   
   11 11 2025   
   20 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 00:09
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي وأحد المحققين بأحداث “7 أكتوبر” أورن سولومون: أخشى على حياتي وأخبرت زملائي أن ينشروا نتائج التحقيق إذا اختفيت

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق نيرانها في عرض بحر خانيونس جنوب قطاع غزة

      الزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق نيرانها في عرض بحر خانيونس جنوب قطاع غزة

      قصف مدفعي وإطلاق نار متواصل من آليات الاحتلال الإسرائيلي والطائرات المسيّرة على شرق حي التفاح شرق مدينة غزة

      قصف مدفعي وإطلاق نار متواصل من آليات الاحتلال الإسرائيلي والطائرات المسيّرة على شرق حي التفاح شرق مدينة غزة

      الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع “قانون” الإعدام للأسرى الفلسطينيين بالقراءة الأولى

      الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع “قانون” الإعدام للأسرى الفلسطينيين بالقراءة الأولى