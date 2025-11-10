الإثنين   
   10 11 2025   
   19 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 19:10
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    اعلام العدو: رد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على زعيم المعارضة يائير لابيد في الكنيست قائلا: “لقد قاتلنا حزب الله وانتم استسلمتم لهم وبدون قتال سلمتم لهم حقول الغاز بسبب صاروخ واحد استهدف المنصة”

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الهرمل والبقاع الشمالي يحييان يوم الشهيد

      الهرمل والبقاع الشمالي يحييان يوم الشهيد

      اعلام العدو: نتنياهو طلب زيارة عائلة الضابط هدار غولدن الذي أُعيدت جثته من غزة لكن طلبه قوبل بالرفض

      اعلام العدو: نتنياهو طلب زيارة عائلة الضابط هدار غولدن الذي أُعيدت جثته من غزة لكن طلبه قوبل بالرفض

      وزير الدفاع اللبناني استقبل نظيره المجري ووقّعا اتفاقية تعاون

      وزير الدفاع اللبناني استقبل نظيره المجري ووقّعا اتفاقية تعاون