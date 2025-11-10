اعلام العدو: رد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على زعيم المعارضة يائير لابيد في الكنيست قائلا: “لقد قاتلنا حزب الله وانتم استسلمتم لهم وبدون قتال سلمتم لهم حقول الغاز بسبب صاروخ واحد استهدف المنصة”