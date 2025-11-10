الإثنين   
   10 11 2025   
   19 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 17:26
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    حماس: ندعو الوسطاء والضامنين والمنظمات الدولية لمواصلة الضغط على الاحتلال لوقف خروقه المتكررة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      برلمان أيرلندا الشمالية يصوّت على حجب الثقة عن وزير زار “إسرائيل”

      برلمان أيرلندا الشمالية يصوّت على حجب الثقة عن وزير زار “إسرائيل”

      مندوب روسيا في فيينا: الموقف الأمريكي بشأن الاختبارات النووية “لا يزال غير واضح”

      مندوب روسيا في فيينا: الموقف الأمريكي بشأن الاختبارات النووية “لا يزال غير واضح”

      التضخم في مصر ارتفع إلى 12.5% ​​في تشرين الأول/أكتوبر

      التضخم في مصر ارتفع إلى 12.5% ​​في تشرين الأول/أكتوبر