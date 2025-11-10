الإثنين   
   10 11 2025   
   19 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 15:35
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: غارة من مسيرة معادية على سيارة في الهرمل

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      روسيا: العقوبات على شركتين من أكبر شركات النفط تثبت مجدداً عدم فعاليتها

      روسيا: العقوبات على شركتين من أكبر شركات النفط تثبت مجدداً عدم فعاليتها

      الرئيس عون من بلغاريا: مهمة جيشنا مصيرية في هذه الظروف

      الرئيس عون من بلغاريا: مهمة جيشنا مصيرية في هذه الظروف

      حادثة مطار بروكسل تكشف عن خلل كبير في عمل وحدات “مكافحة المسيرات”

      حادثة مطار بروكسل تكشف عن خلل كبير في عمل وحدات “مكافحة المسيرات”