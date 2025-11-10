طهران: اتهام واشنطن بتخطيطنا لاغتيال سفيرة الكيان في المكسيك “سخيف”

رفضت إيران الاتهامات الأميركية لطهران بالتخطيط لاغتيال السفيرة الإسرائيلية لدى المكسيك، واصفة إياها بـ«السخيفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي «وجدنا هذا الادعاء سخيفاً للغاية»، مؤكداً أن «محاولة إضرار علاقات إيران الودية مع الدول الأخرى هي إحدى خطط الکیان الصهيوني»، وأشار إلى أن « هذا الادعاء ملفق وكاذب وأصدرت وزارة الخارجية المكسيكية وأجهزتها الاستخباراتية بياناً تنفي فيه وجود مثل هذه القضية».

ورداً على اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمشاركة الولايات المتحدة في الحرب ضد إيران، قال بقائي إن «هذا الاعتراف الصريح بارتكاب جريمة دولية يُحمّل الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة»، مضيفاً «سجلنا على الفور هذا الادعاء للرئيس الأميركي كوثيقة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، تماشياً مع الإجراءات الأخرى التي اتخذناها لتوثيق جرائم الولايات المتحدة والکیان الصهيوني».

وأوضح أن «هذا الاعتراف سيستخدم بالتأكيد في أي محكمة كأحد الأسباب الواضحة لمشاركة الولايات المتحدة في هذا العمل العدواني ونتابع بجدية قضیة توثيق العدوان العسكري للكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وندرس أيضا جميع الإمكانيات المتاحة على المستوى الدولي لتقديم شكوى ودعوى قضائية ضد الولايات المتحدة».

وفي ما يخص الملف النووي، رأى بقائي أن «إبداء الاهتمام الفرنسي بالتفاوض مع إيران وحده لا يكفي، بل يجب اتخاذ إجراءات عملية وجادة، وللأسف ما نواجهه هو غياب مثل هذه الإجراءات»، مضيفاً أنه «في الاجتماع القادم لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المحتمل أن تبذل في هذا الاجتماع محاولة لاتخاذ إجراء مماثل تماشياً مع الخطوات التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة على مستوى مجلس الأمن الدولي لإعادة العمل بالقرارات الملغاة».

ولفت إلى أن المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافاييل غروسي نفسه صرّح في مقابلاته أن البرنامج النووي الإيراني سلمي ولا يوجد أي دليل على انحرافه، مطالباً إياه بـ«أن يدلي بتصريحاته دائماً في إطار مهامه، وما زلنا نطالب بأن يبتعد عن التصريحات السياسية».

