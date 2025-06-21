عاجل

مراسل المنار: الجيش اللبناني يستعيد الجرافة المسروقة التي عطلها العدو ويقوم بردم الخندق وإزالة الساتر الترابي الذي استحدثه جيش الاحتلال فجر اليوم في حي كركزان في ميس الجبل