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   21 06 2025   
   25 ذو الحجة 1446   
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    مراسل المنار: الجيش اللبناني يستعيد الجرافة المسروقة التي عطلها العدو ويقوم بردم الخندق وإزالة الساتر الترابي الذي استحدثه جيش الاحتلال فجر اليوم في حي كركزان في ميس الجبل