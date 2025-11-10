الإثنين   
   10 11 2025   
   19 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 04:17
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    وكالة أسيوشيتد برس: شركات الطيران الأمريكية ألغت أكثر من 2100 رحلة وأجلت نحو 7000 رحلة أخرى يوم الأحد بسبب الإغلاق الحكومي

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم مدينة قلقيلية بالضفة الغربية

      مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم مدينة قلقيلية بالضفة الغربية

      بيان دول أمريكا اللاتينية والكاريبي والاتحاد الأوروبي: نرحب باتفاق إنهاء الحرب على غزة وندعو إلى حل الدولتين

      بيان دول أمريكا اللاتينية والكاريبي والاتحاد الأوروبي: نرحب باتفاق إنهاء الحرب على غزة وندعو إلى حل الدولتين

      مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة : لا أرى أي دور للأمم المتحدة في تسوية الأزمة الأوكرانية والمنظمة تُدرك أنه لا مكان لها على طاولة المفاوضات في هذه المسألة

      مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة : لا أرى أي دور للأمم المتحدة في تسوية الأزمة الأوكرانية والمنظمة تُدرك أنه لا مكان لها على طاولة المفاوضات في هذه المسألة