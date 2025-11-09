الأحد   
   09 11 2025   
   18 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 23:33
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    آليات جيش الاحتلال تستهدف بنيرانها المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      الحياة فوق الركام.. عنوان الصمود في غزة

      الحياة فوق الركام.. عنوان الصمود في غزة

      متابعة حول خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار وملف تسليم جثث جنود العدو

      متابعة حول خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار وملف تسليم جثث جنود العدو

      “الصحة العالمية” تحذر: 16500 جريح في غزة ينتظرون الإجلاء الطبي

      “الصحة العالمية” تحذر: 16500 جريح في غزة ينتظرون الإجلاء الطبي