الأحد   
   09 11 2025   
   18 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 20:17
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية في رسالة لكتائب القسام: ثابتون على عهدنا ووعدنا بالوقوف معكم مهما بلغت التضحيات

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      ارتقاء شهيدين في الجنوب جراء العدوان الصهيوني واستمرار الخروقات البرية بين عيترون ومارون الراس

      ارتقاء شهيدين في الجنوب جراء العدوان الصهيوني واستمرار الخروقات البرية بين عيترون ومارون الراس

      مقدمة نشرة الاخبار الرئيسية لقناة المنار 9\11\2025

      مقدمة نشرة الاخبار الرئيسية لقناة المنار 9\11\2025

      اللواء الركن يوسف المداني للقسام: إذا استأنف العدو عدوانه فسنعود لعملياتنا العسكرية وسنعيد حظر الملاحة الإسرائيلية

      اللواء الركن يوسف المداني للقسام: إذا استأنف العدو عدوانه فسنعود لعملياتنا العسكرية وسنعيد حظر الملاحة الإسرائيلية