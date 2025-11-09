الأحد   
   09 11 2025   
   18 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 13:19
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مدفعية الاحتلال تقصف شرق جباليا وخان يونس في قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كتائب القسام تعلن تسليم جثة الضابط “هدار جولدن” وتؤكد أن لا مكان للاستسلام

      كتائب القسام تعلن تسليم جثة الضابط “هدار جولدن” وتؤكد أن لا مكان للاستسلام

      الفوعاني: سنقود معركة سياسية للحفاظ على قانون الانتخابات الحالي ومنع أي تعديل

      الفوعاني: سنقود معركة سياسية للحفاظ على قانون الانتخابات الحالي ومنع أي تعديل

      عمليات إجلاء واسعة في الفلبين ومقتل امرأة جراء الإعصار “فونغ وونغ”

      عمليات إجلاء واسعة في الفلبين ومقتل امرأة جراء الإعصار “فونغ وونغ”