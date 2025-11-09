الأحد   
    القسام: نؤكد أن استخراج ما تبقى من جثث بحاجة إلى طواقم ومعدات فنية إضافية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      القسام: سنقوم بتسليم جثة الضابط “هدار غولدن” التي تم العثور عليها ظهر أمس في مسار أحد الأنفاق بمخيم “يبنا” في مدينة رفح عند الساعة 2

      النائب علي عمار: أمتنا لن تهزم مهما حاول الأعداء من النيل منها

      القسام: ليعلم العدو أنه لا يوجد في قاموس كتائب القسام مبدأ الاستسلام ويتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الالتحام مع مجاهدينا في رفح

