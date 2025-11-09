الأحد   
   09 11 2025   
   18 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 07:21
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    انطلاق التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية العراقية بمشاركة أكثر من مليون و300 ألف ناخب

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال تعتقل الشابين فارس جمال أبو عواد ومجد ضياء صبارنة خلال اقحامها بلدة بيرزيت شمال رام الله

      قوات الاحتلال تعتقل الشابين فارس جمال أبو عواد ومجد ضياء صبارنة خلال اقحامها بلدة بيرزيت شمال رام الله

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تنسف عدداً من المباني شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تنسف عدداً من المباني شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

      قوات الاحتلال تداهم منازل الأهالي خلال اقتحامها قرية فحمة جنوب جنين شمال الضفة الغربية

      قوات الاحتلال تداهم منازل الأهالي خلال اقتحامها قرية فحمة جنوب جنين شمال الضفة الغربية