    عاجل

    مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تنسف عدداً من المباني شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال تداهم منازل الأهالي خلال اقتحامها قرية فحمة جنوب جنين شمال الضفة الغربية

      مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تداهم منازل الأهالي خلال اقتحام مدينة بيت لحم

      مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم مخيم العروب شمال الخليل وبلدة برقين بمدينة جنين شمال الضفة الغربية

