مراسل المنار: تحرك لآليات العدو الاسرائيلي بمحيط الموقع المستحدث في جبل الباط عند أطراف بلدة عيترون جنوب لبنان بالتزامن مع تحليق للطيران المسير على علو منخفض ومحلقة من نوع “كواد كابتر”