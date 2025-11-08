نائب الامين العام لحركة “الجهاد الاسلامي” محمد الهندي: لا يمكن القبول بإنشاء قوة دولية تكون بديلة للاحتلال في غزة وغير مقبول ان يكون لـ”اسرائيل” حق الفيتو بتحديد الدول المشاركة بالقوة الدولية