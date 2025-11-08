السبت   
   08 11 2025   
   17 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 21:28
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الناطق باسم حماس حازم قاسم: اكثر من عشر سنوات لم تتمكن كل الاجهزة الامنية للاحتلال من الوصول لاسرى معركة “العصف المأكول” وبعد اكثر من عام من احتلال كامل لمدينة رفح وتدميرها

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الهندي: أي خطة لنزع السلاح من غزة محكومة بالفشل ولا يوجد فصيل فلسطيني يملك الموافقة على نزع سلاح الشعب الفلسطيني

      الهندي: أي خطة لنزع السلاح من غزة محكومة بالفشل ولا يوجد فصيل فلسطيني يملك الموافقة على نزع سلاح الشعب الفلسطيني

      الهندي: نتنياهو يماطل ويرفض المضي قدما الى المرحلة الثانية من الاتفاق بذرائع وهمية

      الهندي: نتنياهو يماطل ويرفض المضي قدما الى المرحلة الثانية من الاتفاق بذرائع وهمية

      محمد الهندي: لجنة التكنوقراط لإدارة غزة يجب ان تكون مرجعيتها فلسطينية وليست “مجلس السلام”

      محمد الهندي: لجنة التكنوقراط لإدارة غزة يجب ان تكون مرجعيتها فلسطينية وليست “مجلس السلام”