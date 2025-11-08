السبت   
    منظمة الصحة العالمية: لا يزال 16.500 مريض في غزة ينتظرون إجلاءهم للعلاج في الخارج

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اعلام العدو: تظاهرات في تل أبيب ونهاريا ضد حكومة نتنياهو وللمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات هجوم 7 أكتوبر 2023

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تنتشر في منطقة دوار المختار بمدينة الخليل بالضفة المحتلة

      منظمة الصحة العالمية: إمداداتنا الطبية إلى غزة جاهزة على الحدود وندعو إلى إعادة فتح معبر رفح وكل المعابر بشكل عاجل

