حماس: إن استهداف الأراضي الزراعية في موسم الزيتون بشكل مقصود ومتكرر ، يهدف إلى الضغط على المزارعين، في سياق مخطط الاحتلال لتهجير شعبنا وتوسيع الاستيطان وترسيخ السيطرة على الضفة الغربية