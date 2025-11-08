السبت   
    حماس: إن استهداف الأراضي الزراعية في موسم الزيتون بشكل مقصود ومتكرر ، يهدف إلى الضغط على المزارعين، في سياق مخطط الاحتلال لتهجير شعبنا وتوسيع الاستيطان وترسيخ السيطرة على الضفة الغربية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الرئيس السابق إميل لحود: قوّة لبنان في وحدته الوطنية وعلى الجميع الالتفاف حول الجيش والمقاومة

      مراسل المنار: الطيران المسير المعادي استهدف سيارة في بلدة برعشيت جنوبي لبنان

      القوات المسلحة السودانية تُسقط طائرتين مُسيّرتين استراتيجيتين تابعتين لقوات “الدعم السريع” في سماء مدينة الأُبيض بولاية شمال كردفان

