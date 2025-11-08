السبت   
   08 11 2025   
   17 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 10:46
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    السفارة الإيرانية في المكسيك: الهدف من هذه الادعاءات هو الإضرار بالعلاقات الودية والتاريخية بين المكسيك وإيران وهو ما نرفضه رفضاً قاطعاً

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

       اللجنة الدولية للصليب الأحمر سلّمت جثامين شهداء فلسطينيين كانت محتجزة لدى الاحتلال

       اللجنة الدولية للصليب الأحمر سلّمت جثامين شهداء فلسطينيين كانت محتجزة لدى الاحتلال

      الاتحاد العمالي العام يعلن تضامنه مع الجامعة اللبنانية ويشدد على حمايتها من الإساءة

      الاتحاد العمالي العام يعلن تضامنه مع الجامعة اللبنانية ويشدد على حمايتها من الإساءة

      السفارة الإيرانية في المكسيك ترد على مزاعم اميركا والكيان الصهيوني

      السفارة الإيرانية في المكسيك ترد على مزاعم اميركا والكيان الصهيوني