السبت   
   08 11 2025   
   17 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 10:46
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال الاسرائيلي تداهم منازلاً في بلدة يعبد جنوب غربي جنين وتجبر أصحابها على إخلائها وتحولها إلى ثكنات عسكرية

      مواضيع ذات صلة

      تمديد الاحتلال في الضفة يزيد من حالة الغموض والمعاناة في المخيمات

      تمديد الاحتلال في الضفة يزيد من حالة الغموض والمعاناة في المخيمات

      الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية تركزت في محافظة جنين

      الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية تركزت في محافظة جنين

      العدو الاسرائيلي يغتال ثلاثة مقاومين في جنين ويحتجز جثامينهم

      العدو الاسرائيلي يغتال ثلاثة مقاومين في جنين ويحتجز جثامينهم