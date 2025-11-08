السبت   
   08 11 2025   
   17 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 09:15
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الجيش “الإسرائيلي” يؤكد في بيان التحقق من هوية جثة أحد الأسرى التي تسلمها الليلة الماضية في قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      بايدن يهاجم ترامب وحاشيته: “لا ملوك في الديمقراطية”

      بايدن يهاجم ترامب وحاشيته: “لا ملوك في الديمقراطية”

      إيران لمجلس الأمن: اعتراف ترامب يثبت مسؤولية واشنطن في العدوان الإسرائيلي على أراضينا

      إيران لمجلس الأمن: اعتراف ترامب يثبت مسؤولية واشنطن في العدوان الإسرائيلي على أراضينا

      عطل تقني يؤخر زيارة وزير الخارجية الألماني إلى كولومبيا

      عطل تقني يؤخر زيارة وزير الخارجية الألماني إلى كولومبيا