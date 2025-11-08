السبت
08 11 2025
17 جمادى الأولى 1447
بيروت 06:10
Ar
En
Fr
Es
لبنان
العالم
عربي واقليمي
دولي
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصرالله
رياضة
إقتصاد
منوعات
الصحف
المزيد
البث المباشر
السبت
17 جمادى الأولى 1447
الإمساك
04:40
صلاة الصبح
04:48
الشروق
06:03
الظهر
11:22
العصر
14:18
المغرب
16:58
العشاء
17:50
منتصف الليل
22:40
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
بحث
الرئيسية
لبنان
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصر الله
رياضة
منوعات
الصحف
عربي واقليمي
دولي
المزيد
فيديو
اللغة
ع
En
Fr
Es
مواقيت الصلاة
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
آخر الأخبار
خطاب الأمين
لبنان
إقليمي ودولي
العدو
اقتصاد
نشرات الأخبار
نشرة أخبار 19:30
نشرة محليات
نشرة أخبار 23:30
نشرة أخبار 15:30
نشرة أخبار 11:30
البرامج
كلمات السيد حسن نصرالله
برامج عامة
برامج سياسية
وثائقيات
أفلام ومسلسلات
منوعات
فيديو
صحة وبئية
بيئة ومنوعات
تكنولوجيا
ثقافي وديني
رياضة
كرة قدم
كرة سلة
تنس
كأس العالم
رياضات مختلفة
مواقع وخدمات
English
Français
Español
واتس اب المنار
مواقيت الصلاة
القناة
ترددات البث
من نحن
إتصل بنا
المواقع
الإنكليزي
الفرنسي
الأسباني
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
عاجل
مستوطنون يحرقون منزلا لعائلة فلسطينية في بلدة أبو فلاح شمالي رام الله بالضفة الغربية
08-11-2025 05:48 صباحًا
مواضيع ذات صلة
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
منظمة الصحة العالمية: حملة التطعيم في غزة ستتم في 149 مرفقا صحيا و10 مركبات متنقلة في جميع أنحاء قطاع غزة
06:02
منظمة الصحة العالمية: إطلاق حملة بالتعاون مع اليونيسيف والأونروا يوم 9 نوفمبر للتطعيم وخدمات التغذية في غزة للوصول إلى 44,000 طفل
06:01
سلسلة غارات صهيونية تستهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة
05:57