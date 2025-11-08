“اسرائيل” ترفض ما اعتبرته “خدعة دعائية” بعد مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب إبادة اصدرها القضاء التركي بحق مسؤولين فيها في مقدمهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو