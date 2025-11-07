الجمعة   
   07 11 2025   
   16 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 23:52
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    اندلاع مواجهات عنيفة في بلدة كوبر شمال رام الله والاحتلال يُطلق الرصاص

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: محلقة معادية استهدفت احدى الحفارات في بليدا والحقت بها اضرارا

      مراسل المنار: محلقة معادية استهدفت احدى الحفارات في بليدا والحقت بها اضرارا

      شبان يلقون زجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال بمحيط الجدار الفاصل في بلدة نعلين غرب رام الله

      شبان يلقون زجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال بمحيط الجدار الفاصل في بلدة نعلين غرب رام الله

      “يديعوت أحرونوت”: الولايات المتحدة تسيطر على إدخال المساعدات إلى غزة

      “يديعوت أحرونوت”: الولايات المتحدة تسيطر على إدخال المساعدات إلى غزة