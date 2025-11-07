الجمعة   
   07 11 2025   
   16 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 13:21
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد طفلين بنيران قوات الاحتلال في بلدة الجديرة بالقدس المحتلة واحتجاز جثمانيهما

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      دعاوى ضد “OpenAI” بتهم التسبب بأزمات نفسية وتشجيع الانتحار

      دعاوى ضد “OpenAI” بتهم التسبب بأزمات نفسية وتشجيع الانتحار

      الخارجية الروسية: إشارات واشنطن بشأن التجارب النووية لا تزال متناقضة ويجب توضيح خلفياتها

      الخارجية الروسية: إشارات واشنطن بشأن التجارب النووية لا تزال متناقضة ويجب توضيح خلفياتها

      غزة | الاحتلال ينسف منازل بخان يونس ويزعم البدء “بتدمير جميع الأنفاق”

      غزة | الاحتلال ينسف منازل بخان يونس ويزعم البدء “بتدمير جميع الأنفاق”