السبت   
   21 06 2025   
   25 ذو الحجة 1446   
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    الحرس الثوري الإيراني: العملية نفذّت ضدّ أهداف عسكرية ومراكز دعم عملياتية لجيش العدوّ “الإسرائيلي”