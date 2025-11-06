الخميس   
   06 11 2025   
   15 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 12:45
    هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: موسم قطف الزيتون شهد إمعاناً في فرض المناطق العسكرية على الأراضي الزراعية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اندلاع حريق في بلدة الزرارية جنوب لبنان

      حريق دبعل ـ الضنية يعاود الاشتعال للمرة الثالثة ومناشدات لإخماده

      الأمن العام يصدر الإحصاءات الشهرية لحالات التزوير

