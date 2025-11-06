الخميس   
   06 11 2025   
   15 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 10:48
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    حزب الله: التورط والانزلاق في أفخاخ تفاوضية مطروحة يحقق مزيداً من المكتسبات لمصلحة العدو الصهيوني

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      حزب الله: العدو المتوحش والمدعوم من الطاغوت الأميركي لا تستقيم معه مناورة أو تشاطر

      حزب الله: العدو المتوحش والمدعوم من الطاغوت الأميركي لا تستقيم معه مناورة أو تشاطر

      حزب الله في كتاب مفتوح إلى الرؤساء الثلاثة والشعب اللبناني… رفض لأي تفاوض جديد والتأكيد على حق المقاومة

      حزب الله في كتاب مفتوح إلى الرؤساء الثلاثة والشعب اللبناني… رفض لأي تفاوض جديد والتأكيد على حق المقاومة

      حزب الله: التفاوض السياسي مع العدو لا مصلحة وطنية فيه وينطوي على مخاطر وجودية تهدد الكيان اللبناني وسيادته

      حزب الله: التفاوض السياسي مع العدو لا مصلحة وطنية فيه وينطوي على مخاطر وجودية تهدد الكيان اللبناني وسيادته