الخميس   
   06 11 2025   
   15 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 08:45
    عاجل

    مراسل المنار: محلقة معادية ألقت قنبلة على شاطئ رأس الناقورة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

      واشنطن تطالب بمشاركة تايوان الكاملة في قمة APEC بالصين

      الولايات المتحدة: تسرب أمونيا إثر انفجار في مصنع أسمدة بولاية ميسيسيبي

