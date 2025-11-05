الأربعاء   
   05 11 2025   
   14 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 18:28
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: توغل لأليات معادية من الموقع المستحدث في جبل الباط عند أطراف بلدة عيترون لمسافة كيلومتر واحد حتى مفترق “الغابة”

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الضاحية تنبض من الركام… سواعد أهلها تبني وتقاوم

      الضاحية تنبض من الركام… سواعد أهلها تبني وتقاوم

      الجامعة اللبنانية تصادق على ملف التفرغ وتحيله إلى وزارة التربية… والمتعاقدون يطالبون الحكومة بالإسراع في البتّ

      الجامعة اللبنانية تصادق على ملف التفرغ وتحيله إلى وزارة التربية… والمتعاقدون يطالبون الحكومة بالإسراع في البتّ

      مروحية لجيش الاحتلال تُطلق النار ومدفعيته تُطلق قذائف تجاه شرق مدينة خان يونس

      مروحية لجيش الاحتلال تُطلق النار ومدفعيته تُطلق قذائف تجاه شرق مدينة خان يونس