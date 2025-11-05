رئيس التجمع اللبناني العربي: الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف النار بدعم أميركي

أكد رئيس “التجمع اللبناني العربي” عصام طنانه أن استمرار العدو الصهيوني في عدوانه اليومي على المدنيين في الجنوب والبقاع والضاحية، عبر القصف والتدمير الممنهج للقرى، يشكل خرقًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي التزم به لبنان.

وأوضح طنانه في حديث له اليوم الأربعاء أن الاحتلال المدعوم أميركيًا وغربيًا، لا يسعى إلى مفاوضات حقيقية، بل يهدف إلى إخضاع لبنان وفرض ما يسميه “منطقة عازلة” على طول الحدود الجنوبية لضمان أمن كيانه الغاصب.

وختم بالتشديد على أن حماية لبنان لا تتحقق إلا بثبات معادلة “الجيش والشعب والمقاومة”، موجهًا التحية لأرواح الشهداء وتمني الشفاء العاجل للجرحى.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام