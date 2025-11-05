الأربعاء   
   05 11 2025   
   14 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 14:50
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    رئيس التجمع اللبناني العربي: الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف النار بدعم أميركي

      أكد رئيس “التجمع اللبناني العربي” عصام طنانه أن استمرار العدو الصهيوني في عدوانه اليومي على المدنيين في الجنوب والبقاع والضاحية، عبر القصف والتدمير الممنهج للقرى، يشكل خرقًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي التزم به لبنان.

      وأوضح طنانه في حديث له اليوم الأربعاء أن الاحتلال المدعوم أميركيًا وغربيًا، لا يسعى إلى مفاوضات حقيقية، بل يهدف إلى إخضاع لبنان وفرض ما يسميه “منطقة عازلة” على طول الحدود الجنوبية لضمان أمن كيانه الغاصب.

      وختم بالتشديد على أن حماية لبنان لا تتحقق إلا بثبات معادلة “الجيش والشعب والمقاومة”، موجهًا التحية لأرواح الشهداء وتمني الشفاء العاجل للجرحى.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      الشيخ قبلان: لبنان يواجه أزمة داخلية ويحتاج لوحدة وطنية وإنقاذ استثنائي

      الشيخ قبلان: لبنان يواجه أزمة داخلية ويحتاج لوحدة وطنية وإنقاذ استثنائي

      العدو يواصل اعتداءاته على السيادة اللبنانية ويستهدف سيارة على طريق برج رحال – العباسية

      العدو يواصل اعتداءاته على السيادة اللبنانية ويستهدف سيارة على طريق برج رحال – العباسية

      حفلة زفاف داخل مغارة جعيتا تثير غضبًا واسعًا وتحركًا رسميًا

      حفلة زفاف داخل مغارة جعيتا تثير غضبًا واسعًا وتحركًا رسميًا