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   21 06 2025   
   24 ذو الحجة 1446   
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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: لا يمكن القضاء على كل المنشآت النووية الإيرانية وقد لا يكون ذلك ضروريًا أصلًا