الجمعة   
   21 06 2025   
   24 ذو الحجة 1446   
   بيروت 00:54
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: حجم خسائر العدو الإسرائيلي كبيرة لدرجة أنه يخشى الإعلان عنها فيضطر لدفن جثث القتلى ليلاً