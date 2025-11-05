الأربعاء   
   05 11 2025   
   14 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 10:54
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: محلقة معادية استهدفت مبنى في منطقة وطى الخيام بقنبلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قاليباف: الأدلة تثبت نيّة الكيان مواصلة هجماته على الدول الإسلامية

      قاليباف: الأدلة تثبت نيّة الكيان مواصلة هجماته على الدول الإسلامية

      مراسل المنار: جيش الاحتلال يسلم 15 جثمان شهيد فلسطيني من المحتجزين يوم السابع من أكتوبر

      مراسل المنار: جيش الاحتلال يسلم 15 جثمان شهيد فلسطيني من المحتجزين يوم السابع من أكتوبر

      غروسي: إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن “ليست ضرورية بعد”

      غروسي: إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن “ليست ضرورية بعد”