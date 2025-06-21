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رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: أطلقنا في الساعات الماضية 23 صاروخًا جميعها أصابت أهدافها وتعرضت قواعد الاستخبارات الإسرائيلية لأضرار جسيمة