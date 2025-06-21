الجمعة   
   21 06 2025   
   24 ذو الحجة 1446   
   بيروت 00:54
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    جيروزاليم بوست: بعد أسبوع من بدء “إسرائيل” شن هجمات على إيران حتى الآن لا توجد مؤشرات على أنّ الحكومة المركزية في طهران تفقد السيطرة على العكس يبدو أن النظام الإيراني يعزز قبضته