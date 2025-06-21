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جيروزاليم بوست: بعد أسبوع من بدء “إسرائيل” شن هجمات على إيران حتى الآن لا توجد مؤشرات على أنّ الحكومة المركزية في طهران تفقد السيطرة على العكس يبدو أن النظام الإيراني يعزز قبضته