كتائب القسام تعلن في بيان العثور على جثة أحد جنود الاحتلال القتلى شرق حي الشجاعية خلال عمليات البحث والحفر المتواصلة داخل الخط الأصفر وجاري ترتيب إجراءات تسليمها للاحتلال