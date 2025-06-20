الجمعة   
   20 06 2025   
   24 ذو الحجة 1446   
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    مراسل المنار: اصابة مواطن بجروح خطيرة جراء الغارة التي نفذتها مسيرة معادية واستهدفت دراجة نارية في بلدة برعشيت