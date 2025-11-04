الثلاثاء   
   04 11 2025   
   13 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 14:02
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قاسم: هذا انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار يستلزم موقفاً واضحاً من جميع الأطراف لوقف هذه السياسة العدوانية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      “فاو”: تدمير 80% من الأراضي الزراعية في غزة وتحذير من مجاعة وشيكة

      “فاو”: تدمير 80% من الأراضي الزراعية في غزة وتحذير من مجاعة وشيكة

      هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية: ما يحصل في معتقلات العدو إبادة صامتة

      هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية: ما يحصل في معتقلات العدو إبادة صامتة

      حماس: إعلان الاحتلال عن مشروع استيطاني جديد في قلب الخليل جريمة تهويدية تهدد هوية المدينة

      حماس: إعلان الاحتلال عن مشروع استيطاني جديد في قلب الخليل جريمة تهويدية تهدد هوية المدينة