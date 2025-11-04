المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم: الاحتلال يستكمل عملية إبادة كل مظاهر العمران في قطاع غزة عبر عمليات النسف المستمرة كامتداد لحرب الإبادة في ظل وقف إطلاق النار وسط صمت الجميع في العالم من حولنا